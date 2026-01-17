ЗАРЕЖДАНЕ...
За неделя обявиха жълт код за много ниски температури в цялата страна
През следващото денонощие от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътнява и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните – умерен от север-североизток, по черноморското крайбрежие и временно силен. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 6°, в крайните югозападни и югоизточни райони – до минус 1°, за София – около минус 7°. Максималните за Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна – между минус 2° и 3°, за София – около минус 1°.
Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 4°, на 2000 метра – около минус 10°.
По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 4°-минус 3° по северното крайбрежие до минус 2°-0° по Южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 16 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: новолуние.
