"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли от председателския пост
Автор: Марияна Стойчева 09:13Коментари (5)134
©
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се оттегли от поста. Така започна пленарното заседание. 

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти. 

Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян

Според правилника на Народното събрание народните представители имат 14 дневен срок да гласуват новия председател. 

"При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в последните избори за народни представители", гласи правилника.

Слугинята на Мунчо кРадев, преЯждане и Меч се разкарва. Браво!
Статистика: