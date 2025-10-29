ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли от председателския пост
"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти.
Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян.
Според правилника на Народното събрание народните представители имат 14 дневен срок да гласуват новия председател.
"При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в последните избори за народни представители", гласи правилника.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1662
|предишна страница [ 1/277 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 3 ч. и 4 мин.
+1
преди 3 ч. и 30 мин.
-3
преди 3 ч. и 49 мин.
+2
преди 3 ч. и 50 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета