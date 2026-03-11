Сладките снимки на малки кученца в групите в социалните мрежи често отвличат вниманието от сериозни пропуски, включително и законови нарушения, които са всекидневна практика за развъдчиците и продавачите на кученца.Те нерядко дават грешна или подвеждаща информация на потенциалните купувачи относно изискванията за грижа и документация на животните. А когато и самите купувачи не знаят за какви нарушения да следят, те много лесно могат да станат част от жестока и незаконна дейност, която цели печалба, но не и благосъстоянието на животните.От фондация "Четири лапи" припомнят част от законовите изисквания, които продавачите и развъдчиците на кучета са длъжни да спазват, но масово пренебрегват. А понякога дори заблуждават купувачите, че не са задължителни.без контрол, без регистрация, без гаранции за качествена ветеринарна грижа и хуманно отношение. Липсата на надзор означава лоша среда, болести, а често и тежки последици за животните.много от незаконно продаваните кученца са под задължителната минимална възраст от 8 седмици.Това нарушава нормалното им физическо, емоционално и социално развитие и може да доведе до сериозни поведенчески и здравословни проблеми.: кученца, продавани без имунизации, са изложени на животозастрашаващи болести. Липсата на задължителните ваксинации нерядко може да доведе до фатален край на продаваното куче.Без паспорт и поставен микрочип: освен че прави невъзможно проследяването на продавача, произхода и здравната история на кучетата, продажбата без паспорт и поставен микрочип натоварва неправомерно купувачите с отговорност и допълнителни финансови разходи.Бъдете информирани и бдителни. И не забравяйте, че зад незаконната търговия с кученца само в България стоят хиляди животни, лишени от грижата и условията на живот, които заслужават.