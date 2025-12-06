проверки в обектите за продажба на пиротехника и детски играчки. Те са част от кампанията "Безопасна Коледа" на Държавната агенция за метрологичен и техничен надзор. За какво да внимаваме, когато избираме подаръци за най-малките?
Светлин и дъщеря му влизат в магазин за детски играчки с ясен план - подарък за рожден ден. И докато тя го избира по това как изглежда, то баща ѝ - по това как е направен.
"Подходяща възраст, която е определена на играчките, тематиката до някаква степен и марката, за да се взимат качествени играчки. Има марки, които през времето са се доказали като качествени и са по-предпочитани", коментира Светлин Велков пред bTV.
И нещата, за които да следим при играчките - CЕ сертификат, инструкция за употреба, преведена на български език и указания за каква възраст е.
"Tрябва да се гледа самата играчка да е съобразена откъм стандартите на Eвропейския съюз, от какви материали е направена и дали е подходяща за самото дете", коментира Маргарита Проданова, продавач-консултант.
От "Надзор на пазара" вече проверяват магазините за несъответствия.
"Например детето е под 3 години и имаме кукла и аксесоарите се отделят лесно. Този цилиндър имитира детската уста и това означава, че частта може да попадне лесно в детската уста и да причини задушаване", посочва Мирослав Йотов - главен директор на "Надзор на пазара".
