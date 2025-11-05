ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
"Докато Драги говори за съкращаване на разходите за администрация и инвестиции в иновации, ние виждаме точно обратното в нашия бюджет,“ подчерта Кръстев.
По думите му през последните две години заплатите в публичния сектор са нараснали средно с 15% годишно, като около 90 000 души не плащат осигуровки, които се покриват от държавата.
"Не казвам, че работещите в публичния сектор не трябва да получават високи заплати, но трябва да има ясни критерии,“ добави той.
За да се финансират всички предстоящи разходи, държавата ще трябва да потърси средства от частния сектор. Кръстев предупреди, че се обсъжда увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което може да постави България сред топ 10 страните в ЕС с най-високи данъци. Сред предложенията е и увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%.
"За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата ще вземе около 3000 лева повече годишно на човек,“ поясни той.
Според Кръстев подобни мерки не само няма да осветлят икономиката, но и ще отблъснат инвеститорите.
"Говорим за Космос и изкуствен интелект, но правим точно обратното – създаваме условия, които прогонват инвестиции в тези сектори,“ каза той.
Българският БВП расте с около 3% годишно, като този растеж се дължи основно на вътрешно потребление, докато износът намалява, а инвестициите се забавят. Кръстев посочи още, че индустриалните зони страдат от липса на ток, вода и базова инфраструктура.
Експертът изрази опасения, че пренасочването на част от капиталовата програма през Българската банка за развитие (ББР) може да доведе до непрозрачно използване на средствата. Новата роля на ББР, която ще подпомага общините вместо малкия и средния бизнес, според него е "сериозна стъпка назад“.
"За последните 20 години сме изгубили около 500 000 работещи, докато броят на пенсионерите остава почти непроменен. Държавата няма никаква дългосрочна стратегия,“ подчерта Кръстев.
"Начинът, по който е структуриран бюджетът, трябва да показва визия за следващите няколко години напред. Вместо това виждаме опит за краткосрочно политическо спасение,“ коментира председателят на БРАИТ.
Той определи като нереалистично предложението за спиране на пенсиите на работещите пенсионери, и призова за фокус върху насърчаване на инвестициите, вместо безцелно наливане на пари в неефективни държавни и общински структури.
"Повечето страни стимулират високоефективните бизнеси чрез промени в данъчно-осигурителната система. В противен случай рискуваме да сме единствената държава с по-нисък икономически растеж след влизане в еврозоната. Виновна няма да е еврозоната, а политическите партии, които не намират енергия и воля за ясна стратегия,“ завърши Кръстев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 170
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: