ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|За 5 години подстрижката във фризьорските салони скочи 3 пъти
Проверка на businessnovinite в различни ценоразписи от фейсбук страници на салони в София показва, че през 2020 г. дамското подстригване в повечето салони струв около 18 лв., а сешоарът варираше между 22 и 30 лв. според дължината на косата. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2023 г. цените в бранша на фризьорството и бръснарството са скочили с 18,8% спрямо миналата 2022 година.
Проверката обаче показва, че цените остават относително стабилни. През 2024 г. справка във фейсбук страница на софийски салон показва, че дамското подстригване е било едва 15 лв., а с измиване – 18 лв.
Какви са цените през 2025 г. ?
– постригване без измиване – 30 лева
– само измиване и изсушаване – 40 лева
– пострижка с измиване и изсушаване - 50 лева
Тоест, само за пет години цената на дамското подстригване е нараснала почти трикратно.
Мъжете също усещат промяната
Мъжките услуги традиционно са по-евтини, но и там има ръст. През 2020 г. мъжкото подстригване струва около 15 лв., а през 2024 – 13 лв. в някои салони (вероятно промоционална цена). Въз основа на общата тенденция за поскъпване в сектора, през 2025 г. цената вероятно вече гравитира около 25–30 лв. в зависимост от мястото и нивото на салона.
Какво стои зад поскъпването?
Причините могат да бъдат много от по-скъпи професионални продукти и изисквания за качество до повишени разходи за наем и ток. Козметичните услуги вече не са просто "подстригване и готово“ – те се превръщат в малък лукс, а клиентите плащат и за преживяването.
Ако през 2020 можеше да си направите пълна дамска прическа за около 30 лв., през 2025 г. това удоволствие струва почти двойно повече. Салоните стават по-модерни, услугите – по-комплексни, а красотата – малко по-скъпа, но и малко по-специална.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: