Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Юрист: Не конфликтът между съд и прокуратура е проблемът, а фактът, че парламентът не си е свършил работата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:28Коментари (0)95
© NOVA NEWS
България е в състояние на задълбочаваща се институционална криза, в която политическото бездействие подхранва съдебна парализа, а законодателството страда от непрофесионализъм и популизъм. Това заяви бившият вицепремиер и преподавател по право в Софийския университет проф. Пламен Панайотов в ефира на NOVA NEWS.

"Наблюдаваме предусещане за пренареждане на властта“, каза той във връзка с блокажа в Народното събрание, възможното участие на "ДПС-Ново начало" в управлението и очакваната смяна на парламентарния председател. По думите му подобни процеси обикновено сигнализират за сериозни промени в управляващата формула.

Проф. Панайотов обърна внимание и на задълбочаващата се съдебна криза, след като Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да поиска тълкуване от Конституционния съд относно началото на мандатите на временно изпълняващите функции. Според него това е било "елегантен изход“ от конфликт, който рискува да бъде погрешно представен като сблъсък между съд и прокуратура.

"Не конфликтът между съд и прокуратура е проблемът, а фактът, че парламентът не си е свършил работата“, категоричен е юристът. Той подчерта, че от години Народното събрание не може да излъчи парламентарната квота във ВСС, което е в разрез с Конституцията.

Панайотов остро разкритикува и предложените, а впоследствие оттеглени промени в Наказателния кодекс от "Има такъв народ“, които предвиждаха затвор от 1 до 6 години за разгласяване на данни от личния живот, включително за публични фигури.

"Това беше един абсурден законопроект. Формулировката е каучукова и позволява тежка репресия над свободата на словото“, предупреди юристът. По думите му българският Наказателен кодекс вече съдържа адекватни разпоредби за обида и клевета, когато се касае за невярна или злепоставяща информация.

Проф. Панайотов посочи и сериозно несъответствие в наказателната политика – според него умишлено убийство с автомобил може да се наказва по-леко, отколкото непредпазливо причинена смърт при катастрофа, при която има грубо нарушение на правилата за движение. Това, подчерта той, е в разрез с основни принципи на наказателното право.

"Умишленото престъпление би трябвало да се наказва по-тежко от непредпазливото. А в момента не е така. Това е резултат от популистко законодателство и пълен непрофесионализъм“, каза още професорът. Той призова управляващите да се допитват до експерти, когато подготвят промени в ключови нормативни актове.

Според Панайотов е необходим изцяло нов Наказателен кодекс, който да бъде изготвен от хора с нужната експертиза.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
Войната в Украйна
Туризъм
Кабинетът "Желязков"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: