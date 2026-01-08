ЗАРЕЖДАНЕ...
Язовир "Ивайловград" прелива! Усложнена е ситуацията в няколко села
Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.
По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.
Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:
– електрозахранването и водоподаването;
– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;
– проходимостта на пътната мрежа.
Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.
При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.
