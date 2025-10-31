Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
Автор: Цоня Събчева 19:13Коментари (0)45
©
С развитието на казуса "Лукойл“ се увеличават и въпросите, които изисква отговори, един от които е дали предстоящата евентуална сделка за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл“ ще бъде одобрена от двата органа, които могат да повлияят на това решение – ЕК и Министерството на финансите на САЩ. От това зависи и дали ще има работа за рафинерията и дали ще бъде успешна тази работа. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Заинтересуваните от активите на "Лукойл“ - "Гънвор груп“ очевидно имат опит в управлението на рафинерии, тъй като притежават няколко такива в целия свят, и съответно имат персонала, познанията и възможности да оперират рафинерии, посочи гостът. "Ако обаче отговорът е негативен, влизаме в хипотеза, до която го говорихме преди една седмица – особен управител, спиране на рафинерията с всички произтичащи от това последствия.“ Национализация на българските активи на "Лукойл“ според Куюмджиев е възможна, но това според него би било невероятен удар върху имиджа на България като правова държава членка на ЕС, защото "все пак частната собственост е неприкосновена и подлежи на пълна защита“.

Решението на парламента от днес да се спре износа на дизел и авиационно гориво експертът определи като добро решение, тъй като евентуално при една негативно за нас разрешение на казуса с "Лукойл“ и възможността рафинерията да спре, се удължава периодът, в който бихме могли да реагираме. "Управляващите няколкократно повтаряха, че има достатъчно резерви за няколко месеца на горива в страната, не само в държавния резерв, а и в компаниите, които търгуват с тези горива. Така че освен да им се доверим, аз не виждам какво друго може да направим,“ посочи той и обясни, че ако нищо не се случи в рамките на тези няколко месеца, ще почне да става проблем: "В региона се очертава много голям недостиг на горива. Конкуренцията да бъдат набавени от някъде другаде ще става силна, ще трябва да се транспортира от доста по-далеч, което се оскъпява крайния продукт.“

"Бензин ще има и горива ще има, въпросът е на каква цена. Въпросът е колко бързо управляващите ще могат да се организират да активират държавния резерв,“ заключи енергийният експерт.

Още по темата: общо новини по темата: 67
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Бюджет 2026
Арестуваха кмета на Варна
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: