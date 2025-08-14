Новини
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Автор: Ася Александрова 11:06
©
Недостигът на биоетанол е не само български, а общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство. Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус".

Биоетанолът се произвежда от зърнени култури – пшеница и царевица, и в Европа той е недостатъчен. Вносът на продукти от САЩ и Бразилия пък се оскъпява заради мита и транспортни разходи, обясни експертът. "От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи“, прогнозира той. Явор Куюмджиев не изключи криза с горивата, но очаква до няколко месеца ситуацията на пазара да се нормализира.

Той коментира продажбата на "Лукойл" на азербайджанската държавна нефтена компания. "Сокар" имат рафинерии в цял свят, имат вериги бензиностанции, знаят какво правят. В Италия обаче под регулаторния натиск на правителството най-голямата рафинерия в Европа беше продадена на кипърска офшорка – общо взето никой не знае кой стои зад нея, освен този, който я е продал вероятно. Да се надяваме, че това няма да се случи в България и ще имаме прозрачен и добър нов собственик. Да не забравяме, че рафинерията е един от най-големите вносители на данъци в държавния бюджет, така че тя трябва да продължи да работи и да бъде в добри ръце. Не вярвам да има някакви драматични отклонения от стандартния бизнес. Обратното – ако се появи неруски собственик на рафинерията, може да бъдат възобновени доставките на горива в Украйна, които преди известно време бяха прекратени точно заради собствеността в "Лукойл", заяви енергийният експерт.

Според него държавата няма нито средствата, нито капацитета да се справи с управлението на рафинерията. "Вижте свежия пример с държавната петролна компания, която трябваше да създава бензиностанции за хората на по-ниски цени, да прави митнически складове. Поживя две години и я закриха тихомълком. Не във всички случаи държавата е добър стопанин, точно обратното", посочи Куюмджиев.

12.08.2025 Шефът на Българската петролна и газова асоциация: Няма криза с горивата, а логистичен проблем
30.06.2025 КЕВР утвърди цената на природния газ за юни
01.04.2025 КЕВР: По-евтин газ през април
28.02.2025 КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за март
27.08.2024 Над 178 млн. лева е платила държавата авансово на три фирми за разширяването на капацитета на "Чирен"
30.07.2024 НСИ: Запазва се тенденцията за намаляване производството на твърди горива в България
