Явор Гечев: Бюджетът няма посока - няма приоритети и идеи, които да движат икономиката
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:28Коментари (0)90
© bTV
Представеният проект на държавен бюджет няма ясна посока и не предлага реални реформи. Това обяви съветникът на президента Румен Радев по земеделските въпроси и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев.

По думите му в проекта липсват мерки, които да стимулират икономиката и развитието на секторите.

"Този бюджет не е нито ляв, нито десен. Той просто няма посока. Няма приоритети, няма реформи, няма идеи, които да движат икономиката“, посочи Гечев.

Според съветника на Радев увеличението на данъци и осигуровки удря сериозно земеделските производители, особено малките и средни стопанства, които са гръбнакът на българското земеделие.

"Това е сектор, в който няма синдикати, повечето са семейни стопанства. Когато им вдигнеш данъците и осигуровките, това се усеща тежко“, обясни той.

Според Гечев страната се намира в политическа криза, а управляващата коалиция не успява да наложи стабилна и устойчива посока.

"Бюджетът е отражение на тази политика. Правим го просто, за да има бюджет, без ясна цел. Ние сме в безпътица“, коментира той.

Бившият земеделски министър допълни, че качеството на законодателството се влошава и все повече напомня на "кръпки върху кръпки“.

Гечев потвърди, че земеделските производители са разделени и има напрежение около управлението на сектора, включително и по темата за ваксината срещу шарката по животните. По думите му липсата на комуникация между министерството и бранша задълбочава недоволството.

"Годината беше изключително тежка – и за животновъдите, и за производителите на плодове и зеленчуци. А обещаните от предишни кабинети закони – за кооперирането и за браншовото представителство, все още ги няма“, каза Гечев.

Той призова за дългосрочна, предвидима и пазарно ориентирана политика, която да насърчава българското производство, без това да противоречи на европейските правила.

"Франция е най-протекционистичната държава в ЕС по отношение на собственото си производство. Германия не стои по-назад. Това, че ние не го правим, не значи, че е забранено“, подчерта Гечев.

По отношение на цените на хранителните продукти Гечев беше категоричен, че те са изкуствено завишени, а държавата не е предприела навреме нужните регулаторни мерки. Според него въвеждането на еврото е било използвано като удобен повод за поскъпването.

"Еврото е само повод. Истинската причина е, че държавата не направи нужните стъпки – липсва регистър за проследяване на цените, липсва ефективен контрол, а институциите работят след сигнал, не превантивно“, коментира Гечев.

Той добави, че официалната инфлация не отразява реалното поскъпване на основните стоки и услуги.

