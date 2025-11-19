Наталия Киселова направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера Конституционният съд се произнесе, че вече бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.
"Дали юридически това е било правилно, може да каже само Конституционния съд и решението му реши само занапред. Ако президентът Румен Радев внесе нов референдум, вече се знае как да се процедира", каза още Божанков.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.