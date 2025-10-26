Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Явно нищо не ги спира: 26-ма се качиха пияни зад волана, придружиха ги 8 дрогирани
Автор: Десислава Томева 14:39
© Фокус
14021 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16378 водачи и пътници.

Съставени са 4024  фиша и  564 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 -  с над 1,2 на 1000, двама са  водачите, отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, а други четирима са отказали тестване.

