Ясен Петров, отдаде почит на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев. Наставникът на "жълто-зелените" даде специално интервю в ефира на "Спорта на Фокус", а цялото изказване на специалиста ще може да прочетете и чуете утре в нашия сайт.
"Да ви кажа честно, моите мачове с националния отбор са под ръководството на Димитър Пенев. Един огромен човек. Един човек, за когото каквото и да се каже, ще е малко. Доказал себе си във времето и е една много ярка личност, която ще остане може би в паметта на всички футболни хора. И не само на тях. България загуби дори шопския хумор. Загуби човека, който донесе заедно с подопечните му, изключително големи футболисти, през '94-та най-голямата радост на България. Каквото и да кажем, ще е малко. Вечна му памет и аз мисля, че ще остане в сърцата на много хора", заяви Ясен Петров.
