Японски град ограничава времето пред екраните извън работа и училище до два часа на ден

© The Guardian Централният японски град, Тойоаке, одобри необвързващата наредба, която призовава гражданите му да ограничат ежедневното си използване на смартфоните, игровите конзоли и други цифрови екрани до два часа извън работа и училище, съобщава The Idependent.



Мярката, за която се смята, че е първата по рода си в Япония, влиза в сила на 1 октомври.



Докато местното общинско събрание на Тойоаке в областта Айчи, Япония, призна, че устройствата като телефони и таблети са неразделна част от съвременния живот, новите насоки предупреждават, че прекомерното излагане пред екраните може да доведе до безсъние и да намали връзката и комуникацията ни със семейството.



Съгласно директивата, на децата в началното училище се препоръчва да не използват смартфони след 21:00 часа, а по-големите учениците трябва да спрат използването на електронните си устройства до 22:00 часа.



Наредбата подчертава, че достатъчното време за почивка е жизненоважно за физическото и психическото развитие на всички лица под 18 години.



Градът също така предложи родителите и настойниците да установят ясни правила у дома за използването на устройствата.



Ще се създаде и система, която да позволява на родителите да търсят насоки и съвети относно управлението на времето пред екрана.



Прекомерното излагане пред екраните - особено късно през нощта - може да наруши съня както при подрастващите, така и при възрастните. Лошият сън при децата и юношите е свързан с проблеми, включително нарушената когнитивна функция, разстройствата на настроението, по-слабата имунна система и затлъстяването.



Наредбата е по-скоро препоръчителна, отколкото наказателна.



През годините няколко проучвания са свързвали прекомерната употреба на мобилните телефони с психичните разстройства.



Ново проучване, публикувано през февруари тази година, предполага, че намаляването на употребата на смартфоните може да подобри психичното здраве, като накара хората да се чувстват по-щастливи и по-фокусирани.







Въпреки че участниците в проучването първоначално се затруднявали да намалят времето пред екраните си, тези, които са успели да го направят, съобщават за значителни подобрения, казват изследователите.



Миналата година Великобритания също въведе нови насоки, призоваващи училищата да ограничат или дори забранят използването на мобилни телефони, за да "подобрят поведението в класните стаи". Правилата дадоха на училищата гъвкавост, от пълните забрани до изискването учениците да предават устройствата си в началото на деня.



Отделно проучване отбелязва, че нощните птици са по-склонни към пристрастяването към смартфоните си, отколкото рано заспиващите. Изследователите са установили, че хората, които стоят будни до късно, често използват телефоните си, за да се справят със самотата или тревожността, което води до по-интензивното използване на социалните мрежи, което може да влоши психичното им здраве.



Изследователи от университетите в Портсмут и Съри описаха проблема като "порочен кръг", който засяга предимно младите хора във Великобритания.



"Тези млади хора не използват технологиите само защото са достъпни", казва д-р Анна-Стийна Уолинхаймо, съавтор на изследването. "Те ги използват, за да се опитат да успокоят емоционалния си дискомфорт. Лошото е, че това често задълбочава страданието им".



"Младите хора, които са естествено по-активни вечер, често се оказват социално несинхронизирани, което може да доведе до чувство на самота и тревожност. Много от тях след това се обръщат към смартфоните и социалните медии, но за съжаление тези инструменти могат да влошат нещата, а не да ги подобрят", казват още експертите, цитирани от британската медия.



Междувременно в Япония, властите заявиха, че новата наредба е първата по рода си в страната и че би могла да послужи като модел за другите общини или дори за националната политика, ако резултатите са положителни.