Бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов трябваше да се оттегли много по-рано - сам или чрез Прокурорската колегия. Това казе провосъдният министър Андрей Янкулов пред NOVA NEWS.

"Бяха предоставени достатъчно шансове за това. Имаше възможност въпросът да се разреши, имаше и категорични основания, не изчаквайки преформатиране на политическия терен. Законът беше игнориран от ВСС. Предупреждавах от два месеца, че ако не се възползват от тези шансове, ще се стигне до решение, което да е зaлог на политическа воля. Сега може би се оставя точно такова усещане“, коментира министърът.

Борислав Сарафов изчака преформатиране на политическия терен, за да се оттегли, а можеше да го направи много по-рано, допълва Янкулов.

Той коментира и призивите за възпрепятстване на Сарафов да изпълнява задълженията си поради липса на легитимност. "Борислав Сарафов предпочете да не говори през голямата част от доста дългия си мандат на временно изпълняващ длъжността. Темата трябва да се затвори, защото коментарите дали проблемът с него можеше да се разреши чрез държавно насилие, само по себе си е проблем. Силовашки изпълнения не са довели до нищо добро, няма правни основания за принудителни действия“, смята той.

"В демонстрация на воля от новото управляващо мнозинство трябва да се предприемат нормативни стъпки - законови промени. Квотите за ВСС не трябва да се парцелират измежду мнозинството. Изборът трябва да се случи през нова процедура за състав, която да гарантира независимост. Законопроект за такава промяна ще бъде предоставен от моя екип“, подчерта Янкулов.