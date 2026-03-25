Андрей Янкулов оспорва отказа на прокурорската колегия на Висш съдебен съвет да назначи временно изпълняващ функциите главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, предаде Министерството на правосъдието.
В жалбата си той потвърждава аргументите, изложени по време на заседанието на 11 март, като поддържа тезата, че възприетото от колегията тълкуване създава предпоставки за съществуването на орган с фактически безсрочен "временен" мандат, което според него е конституционно недопустимо.
Янкулов настоява въпросът да бъде отнесен за разглеждане до Съд на Европейския съюз чрез преюдициално запитване, за да се прецени съответствието на казуса с правото на Европейския съюз.
В основата на спора стоят мотивите на прокурорската колегия, която вече е назначила през юни 2023 г. Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор до избирането на титуляр. Според позицията на колегията този акт има стабилен характер и не подлежи на преразглеждане извън изрично предвидени законови основания. В жалбата обаче се посочва, че подобно тълкуване на практика превръща временната длъжност в постоянна без ясно ограничение във времето.
Министърът подчертава, че подобен модел противоречи на принципа на мандатност при упражняване на публична власт, който е основен за правовата държава. В подкрепа на това се цитира и задължителното тълкуване на Конституцията на Конституционен съд по конституционно дело № 12/2010 г., в което изрично се приема, че безсрочността при упражняване на власт е изключена, тъй като противоречи на демократичните принципи и на народовластието.
В жалбата е направен и анализ на практиката на Съд на Европейския съюз, включително заключение на генерален адвокат от 5 юни 2025 г. по дело C-769/22. В него се застъпва становището, че защитата на принципите на правовата държава следва да се прилага като съдебен стандарт при преценка на решенията за назначаване на висши съдебни длъжности. В този контекст отказът да се преразгледа въпросът за временното упражняване на такива функции може да бъде в противоречие с правото на Съюза.
Освен това Янкулов излага и допълнителни доводи. Според него прокурорската колегия на ВСС не е компетентният орган да се произнесе по въпроса, тъй като той следва да бъде решен от пленума на съвета. В жалбата се твърди още, че разпоредбите, ограничаващи срока на правомощията на временно изпълняващ длъжността, се прилагат и спрямо вече съществуващи назначения.
Министърът на правосъдието очаква делото да бъде разгледано в кратки срокове, предвид значимостта на въпроса за функционирането на държавата, и изразява надежда, че Върховен административен съд ще се произнесе внимателно по всички изложени аргументи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.