Андрей Янкулов пое щафетата от предшественика си Георги Георгиев в Министерството на правосъдието днес. В кабинета на министъра те си предадоха ключа за държавния печат.
"Пожелавам ви на добър час в нелеката и отговорна задача като министър на правосъдието. От все сърце ви уверявам, че можете да разчитате на нашата подкрепа в Народното събрание за важните и необходими реформи, които предстоят", каза Георгиев. Надявам се на полезна обща работа, добави той.
"Благодаря за топлото посрещане, убеден съм, че ще имаме добри отношения занапред", отговори министър Янкулов.
Двамата високо оцениха експертизата на екипа в МП.
