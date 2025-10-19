Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:11Коментари (2)162
©
Тежък пътен инцидент разтърси Бургаско в събота вечер. Трима младежи загинаха при катастрофа между Созопол и Черноморец, след като автомобил, управляван от 18-годишен шофьор, се удари в крайпътно дърво.

Колата е управлявана от 18-годишния Йордан, който е получил шофьорска книжка само няколко часа преди фаталния сблъсък. Заедно с него в автомобила са били двама негови приятели – и двамата на 17 години. И тримата са загинали.

Автомобилът бил подарък от бащата на младия водач за успешно завършения шофьорски курс.

"Баща му му я подари. Взима книжката на обяд и чичо му му казва: ‘Данчо, карай внимателно!’“, разказа пред БНТ съседът Петър Динев.

"После може някой от приятелите да е казал: ‘Хайде да пробваме колата’, и оттам нататък филмът свършва“, допълни той.

Катастрофата е станала малко след 23:00 часа. Сигналът е подаден от шофьор, който е забелязал смачкания автомобил, както и от автоматичен SOS сигнал от телефона на едно от момчетата.

По информация на полицията, пътният участък е прав, а настилката е била суха. Въпреки това шофьорът е загубил управление и автомобилът се е врязал последователно в две дървета.

"Ударът е бил страничен, а колата е била силно деформирана. Наложи се използване на специализирана техника, за да извадим пострадалите,“ съобщи инспектор Тодор Станков от "Пътен контрол“ към РУ-Созопол.

Двама от младежите са починали на място, а третият е издъхнал по пътя към болницата. Взети са проби за алкохол и наркотици от водача.

Органите на реда проверяват информация дали младежите са участвали в гонка. Точната скорост и причините за загубата на контрол ще бъдат установени от автотехническа експертиза.

Пътният участък е сред най-строго контролираните за скорост, като през летните месеци оттам минават над 50 хиляди автомобила дневно.

"Липсата на опит е оказала влияние за фаталния отпечатък. Тази катастрофа за пореден път поставя въпроса – доколко младите шофьори са готови да поемат отговорност на пътя,“ заяви инспектор Цветелина Рандева от ОД на МВР-Бургас.

Болката на близките

Близките описват тримата загинали като възпитани и отговорни момчета. Трагедията е втора за семейството на младия шофьор – преди години майка му също е загинала при катастрофа с удар в дърво.

"Отличници, имаха мечти. Единият искаше да бъде футболист, другият – военен. Но нашето безхаберие ги уби,“ каза със сълзи в очите кметът на село Зидарово Христо Бардуков.

"Къде е промяната в закона, която трябваше да въведе придружител за младите шофьори през първата година? Колко още семейства трябва да почернеем, за да осъзнаем, че са нужни адекватни мерки?“ – попита той.

Община Созопол ще обяви понеделник за ден на траур в памет на тримата загинали младежи.

Още по темата: общо новини по темата: 1038
19.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+2
 
 
Някога курсът ми беше шест месеца. С полигон. Баща ми, въпреки взетата книжка, не ми даваше да карам сам без той да е в колата. И така още година. И обичаше да ми казва: "Взел си изпита пред КАТ. Остава да го вземеш и пред мен". А този татко още при взимането на книжка подаряла кола. Сега ни кола, ни син. Много тъпи хора бродят в тази държава, много. Но пък после плащат всички. Лек им пръст на децата. Глупостта на родителите им ги уби. Къде е сега таткото на Сияна?
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Разпадането на правителството “Желязков”
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: