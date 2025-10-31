Новини
Взаимни обвинения и напрежение между Радостин Василев и Ивелин Михайлов 
Автор: Марияна Стойчева 11:27Коментари (0)87
©
В поле на напрежение, обиди и взаимни обвинения се превърнаха кулоарите на Народното събрание за лидера на МЕЧ Радостин Василев и председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов. Поводът за задочния сблъсък са разкритията, които вчера председателят на МЕЧ направи- Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами, предаде репортер на "Фокус". 

Днес Михайлов излезе с първи коментар като заяви: 

"Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Затова, да разискваме казус, че аз примерно съм искал някой да ме подпише – всеки документ трябва да удостовери, че този човек е припознал написаното. Подписът е удостоверение само ако някой излъже в твоите желания". 

Михайлов отхвърли възможността за оставки в редицата на партията, след като Василев обяви, че Мария Илиева от ''Величие" е незаконен депутат: 

"Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното Народно събрание, тогава ще подаде оставка Мария Илиева“, каза Михайлов и заяви "Величие“ е подложена на системна атака, въпреки че е най-малката парламентарна група.

"Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: "Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести“, каза още депутатът от "Величие". 

Последва и отговор от страна на Радостин Василев, който по-рано през деня заяви, че темата е била обсъдена на председателски съвет в Народното събрание.

"Взехме решение, че тепърва ще се запознаят и трябва да се реагира. Парламентарните групи имат няколко дни, за да се запознаят със сигналите, след което ще се реши дали да се сезира ЦИК“, обясни лидерът на МЕЧ.


