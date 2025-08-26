Вярно ли е, че ЕС въвежда дигитална ваксинационна карта, която ще е свързана с банковите ни сметки?

© Фокус Поредна дезинформация, която набира популярност в социалните мрежи. Твърдението гласи, че Европейският съюз въвежда нова дигитална ваксинационна карта, която ще бъде свързана с банковите сметки на гражданите. Според лъжливата новина, ако човек не е ваксиниран срещу COVID-19 или други заболявания, достъпът до парите му ще бъде блокиран.



Журналистът от Factcheck.bg Иван Радев обясни, че това е поредната серия от конспиративната теория за пълен контрол над гражданите. Дезинформацията стъпва на два реални, но напълно несвързани проекта на Европейския съюз.



"Единият е проект за въвеждане на дигитално евро, а другият е за създаване на дигитална ваксинационна карта. Конспирацията смесва тези две теми, за да внуши, че ваксинационният статус ще контролира достъпа до парите", заяви Радев пред NOVA. Той категорично подчерта, че проектът за ваксинационна карта няма никаква връзка с банковите сметки и достъпа до лични финанси.



Разследването на Factcheck.bg проследява източника на тази дезинформация до профил в социалната мрежа X (бивш Twitter), принадлежащ на холандска адвокатка на име Майке Терхорст. Според Радев, тя е "мистична личност" с антиваксърско и конспиративно съдържание в профила си, като проверка в регистрите на адвокатите в Нидерландия не е потвърдила нейната самоличност. Интересен детайл е, че в българските и руските сайтове, разпространяващи лъжата, тя е представена като мъж на име Майк.



Информацията се разпространява активно от края на юли в сайтове, известни с публикуването на сензационни и конспиративни новини, както и в групи в социалните мрежи. Визуалните материали към публикациите често са създадени с изкуствен интелект и обединяват различни елементи от конспиративни теории – като дигиталното евро, ваксинацията, знамето на дъгата и неизменното присъствие на Бил Гейтс.