Възстановена е системата за плащане на "Гражданска отговорност". Това съобщиха от МВР заСистемата на МВР е била възстановена към 17:30 ч. днес, като вече работи и могат да се издават застраховки "Гражданска отговорност", информират още от полицията.Припомяме, че по-рано днес имаше срив в системата, което спря издаването на застраховки.