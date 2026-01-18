ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстановиха системата за плащане на "Гражданска отговорност"
©
Системата на МВР е била възстановена към 17:30 ч. днес, като вече работи и могат да се издават застраховки "Гражданска отговорност", информират още от полицията.
Припомяме, че по-рано днес имаше срив в системата, което спря издаването на застраховки.
Още от категорията
/
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
18.01
В България започва прилагането на новата терапия с лутеций за хора с тежки онкологични заболявания
17.01
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5"...
22:06 / 18.01.2026
Д-р Паунова: Благодарение на изкуствения интелект можем да разбер...
22:07 / 18.01.2026
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическа...
20:02 / 18.01.2026
Търговец: За първи път толкова много търговски маси не работят пр...
19:20 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шо...
18:31 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:29 / 18.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.