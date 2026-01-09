ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстановено е движението през "Кулата – Промахон"
Това става след като вчера в 12 часа преминаването беше спряно заради стачката на гръцки фермери. При всяка промяна в обстановката на граничните преходи със съседна Гърция информацията ще бъде актуализирана своевременно.
Припомняме, че веднага след като вчера стачкуващите обявиха 48-часова блокада на преходите, министър Даниел Митов коментира: "Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия премиер Мицотакис, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Министерството на външните работи е изпратило нота и правителството работи с гръцките си колеги, така че блокадата да бъде вдигната възможно най-бързо“.
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
06.01
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
