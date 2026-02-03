Сподели close
“Възраждане" настоява Йотова веднага да назначи служебно правителство и дата за избори. Това се казва в позиция на партията. 

"По отношение на направеното предложение от ГЕРБ - СДС сме категорични, че няма време за политически екзотики. Категорични сме, че президента Йотова трябва да спре да дава време на правителството в оставка да управлява страната ни, а на наскоро влезлите в българския политически живот - да се подготвят за изборите.

Призоваваме президента незабавно да избере и назначи служебен премиер и правителство и да определи дата за нови избори", подчертават от "Възраждане".