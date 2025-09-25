Новини
"Възраждане" събира подписи за свалянето на Киселова
Автор: Ваня Кузманова 10:54Коментари (0)79
© Булфото
"Възраждане" започва консултации с партиите извън управлението за събиране на 80 подписа за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на НС", каза пред журналисти зам.-председателят на ПГ Петър Петров.

По думите му парламентът е изчерпан и безсмислен. "Това личи и от представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки и почивки, вместо тук. Кворумът е задължение на управляващите. Председателят на НС е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум. Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството", допълни той.

"Според нас се нарушава разделението на властите и балансираната фигура на президента. Отговорът на възражението ни беше лаконичен - не била посочена конкретна комисия, която да разглежда законовите промени. Това е крайно несериозно. Комисията за контрол на службите е председателствана от "Възраждане", но на нея не е разпределен законопроект", каза още Петров.


Статистика: