Вчера успяхме да съберем нужния брой подписи, за да внесем искане до Конституционния съд за обявяване за противоконституционни текстовете в законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефтени продукти от нефтен произход, касаещи опита на българската държава в лицето на ГЕРБ и на "ДПС-Ново Начало" да завземе частната собственост в "Лукойл Нефтохим Бургас". Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на "Фокус". 

Костадинов обяви, че са събрали нужните 51 подписи като освен "Възраждане" се е подписала цялата ПГ на МЕЧ и няколко депутати от "Величие". 

"Това е нарушение на Конституцията и е едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един гражданин е именно да има неприкосновена частна собственост", каза Костадинов и съпостави България с Румъния за действията на двете страни спряло санкциите срещу "Лукойл". 

"Това, което не успяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските слуги и марионетки. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за България, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела, защото не говорим само за една компания и всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове", алармира Костадинов. 

"По тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден забавяне ще ни коства милиарди'', каза още той.