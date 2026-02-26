Сподели close
Ние сме категорично против всички промени в Кодекса за социално осигуряване, което за нас е чист лобизъм за частните пенсионни дружества. Това заяви народният представител от "Възраждане" Георги Хрисимиров пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС. 

Депутатите трябваше да гласуват на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, но със 129 гласа "за", 28 ''против" и 6 "въздържал се" парламентът отложи гласуването. Предложението беше направено от зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева, след като текстовете бяха докладвани и обсъдени в пленарната зала. 

"Бяхме свидетели как от страна на "Продължаваме промяната – Демократична България" извиват ръцете на ГЕРБ и "ДПС- Ново начало" -  двете политически партии, срещу които те протестират. В момента искаха да гласуват заедно този законопроект", каза Хрисимиров и допълни, че депутатът Венко Сабрутев е излязъл да оттегли подкрепата от страна на ПП-ДБ за един от ключовите параграфи в закона, свързан с инвестициите на частните пенсионни фондове в пътна инфраструктура и даване на пари към Българската банка за развитие.

"Това, което можеха да направят, е да вземат парите на всички нас, под формата на осигуровки за бъдещето ни – каквито са пенсиите, и да ги дават на фирми за пътна инфраструктура или ББР", посочи Хрисимиров.

"Явно не са се разбрали какво искат да си продадат ПП-ДБ на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало“ за момента и следва оттегляне на гласуването на този законопроект. Гласувахме да се отложи гласуването на законопроекта, защото смятаме, че тези промени не трябва да влязат", заключи той.