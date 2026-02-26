ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане" с обвинения в лобизъм и договорка около реформата на втория пенсионен стълб
©
Депутатите трябваше да гласуват на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, но със 129 гласа "за", 28 ''против" и 6 "въздържал се" парламентът отложи гласуването. Предложението беше направено от зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева, след като текстовете бяха докладвани и обсъдени в пленарната зала.
"Бяхме свидетели как от страна на "Продължаваме промяната – Демократична България" извиват ръцете на ГЕРБ и "ДПС- Ново начало" - двете политически партии, срещу които те протестират. В момента искаха да гласуват заедно този законопроект", каза Хрисимиров и допълни, че депутатът Венко Сабрутев е излязъл да оттегли подкрепата от страна на ПП-ДБ за един от ключовите параграфи в закона, свързан с инвестициите на частните пенсионни фондове в пътна инфраструктура и даване на пари към Българската банка за развитие.
"Това, което можеха да направят, е да вземат парите на всички нас, под формата на осигуровки за бъдещето ни – каквито са пенсиите, и да ги дават на фирми за пътна инфраструктура или ББР", посочи Хрисимиров.
"Явно не са се разбрали какво искат да си продадат ПП-ДБ на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало“ за момента и следва оттегляне на гласуването на този законопроект. Гласувахме да се отложи гласуването на законопроекта, защото смятаме, че тези промени не трябва да влязат", заключи той.
Още по темата
/
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
09.02
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Как ще се промени доходността по партидите на осигурените с въвеждането на мултифондовата система
20.01
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
17.11
Още от категорията
/
Георги Кандев: В МВР ще работи щаб, който да координира работата на структурите на министерството по време на изборите
15:46
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният премиер заявил с писмо, че не може да присъства
14:22
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
12:33
НАП с важно напомняне!
12:14
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
09:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.