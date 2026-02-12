Създаване на публичен регистър на педофилите предлагаме от “Възраждане“, защото е крайно време българските родители да имат достъп до тази информация, за да предпазват децата си от хора с такива склонности. Това каза депутатът от "Възраждане“ Климент Шопов в кулоарите на парламента, предаде репортер на"Шопов заяви, че вчера от “Възраждане" са внесли в НС промени в Закона за закрила на детето. “Предлагаме част от данните в Националния регистър на педофилите, достъпен до определени институции, да бъдат публични данни, като три имена, дата на раждане, адрес, вида на престъплението и наказанието", каза той и допълни, че тези промени са абсолютно необходими.“През последните годините забелязваме ръст на случаите на педофилия в страната. От 2023 г. до 2024 г. той е от 58%", подчерта депутатът.