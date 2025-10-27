Новини
"Възраждане" иска оставката на Министъра на културата
Автор: Лора Димитрова 13:14Коментари (1)36
“Възраждане" иска оставката на Министъра на културата Мариан Бачев. Това съобщиха преди минути от партията.

"Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост", посочват още.

От "Възраждане" призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, "тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния".

"Министърът все още не се е разграничил от тези действия, не ги осъди както направи организацията на другият, чието пряко участие е установено. Разследването продължава, а частичната информация, че има замесени и други влиятелни личности в този скандал ни замисля сериозно дари мълчанието на Министъра на културата не е свързано точно с това", коментират още от "Възраждане".

Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
