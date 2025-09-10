Новини
"Възраждане" иска изменения в Закона за потребителския кредит, предлага глоби до 1 000 000 лева
Автор: Петър Дучев 09:51Коментари (0)57
© Facebook
"Възраждане" предлага изменения в Закона за потребителския кредит. Това обяви пред журналисти депутатът Георги Иванов, предаде репортер на "Фокус".

"Фирмите, които отдават бързи кредити правят така, че в договорите има неравноправни клаузи. Знаете, че когато се стигне до съдебно решение те отпадат, но добросъвестните длъжници страдат от това, че са съветсни и си плащат задължението", посочи народният представител.

Той уточни, че с промените ще се даде възможност на КЗП да проверява предварително договорите и общите условия на фирмите и банките, които отпускат потребителски кредити.

По думите му по този начин ще се улесни процедурата.

От "Възраждане" искат и по-високи глоби при констатирани нарушения, а именно: при първо нарушение между 10 000 и 50 000 лева; при второ между 50 000 и 100 000 лева; при трето 4% от оборота или 1 000 000 лева.

Политическата формация иска и лихварството отново да бъде преследвано от закона.

Още по темата:
08.09.2025 Доц. Милен Любенов: Президентът Радев прибягва твърде често до демагогия и до популизъм, но не виждам да има ясна програма как да управлява държавата
06.09.2025 Проф. Георги Близнашки: Силно разтревожен съм
06.09.2025 Социален антрополог: Който е най-див и кръвожаден, той ще спечели
06.09.2025 Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
05.09.2025 Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа си и внушиха на собствените си избиратели, че са безсилни
05.09.2025 Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има огромен потенциал
