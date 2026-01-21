ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане": Управляващите се опитват да спечелят служебно изборите
©
ФОКУС припомня, че повече от 14 часа продължи заседанието на Правната комисия в НС, която гласува промените в Изборния кодекс на второ четене. Мнозинството прие въвеждането на оптичните устройства за сканиране на бюлетините - т.нар. машини "скенери".
Според депутата на среднощното заседание управляващото мнозинство е направило опит за направят подмяна на вота, изборни манипулации и "служебно да спечели изборите".
Още по темата
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Още от категорията
/
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво предстои пред Илияна Йотова в ролята й на президент и върхо...
22:46 / 20.01.2026
Председателят на КС каза кога ще се реши делото за оставката на Р...
21:41 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.