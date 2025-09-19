ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Възраждане": Умишлено се заобикаля правилникът, за да се отнемат правомощия на президента
По думите му три законопроекта, внесени спешно от ИТН в "услуга на Атанас Атанасов", целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР. "Тези проекти нарушават принципа на разделение на властите и целят да отслабят президентската институция като балансьор между трите власти", допълни депутатът.
Петров обвини ръководството на парламента, че е разпределило законопроектите не към ресорната комисия за контрол на службите, която се председателства от Златан Златанов от "Възраждане", а към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
"Златанов ще внесе писмено възражение и председателят на НС Наталия Киселова ще трябва да обясни, отново писмено, защо нарушава разделението на властите", каза още Петров.
