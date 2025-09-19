"Възраждане": Умишлено се заобикаля правилникът, за да се отнемат правомощия на президента

© Булфото "От повече от пет месеца парламентарната група на "Възраждане" не се регистрира, именно за да не могат да се приемат законопроектите. Липсата на регистрация от тяхна страна е ключова за провала на кворума и за блокиране на спорни законодателни инициативи", заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров.



По думите му три законопроекта, внесени спешно от ИТН в "услуга на Атанас Атанасов", целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР. "Тези проекти нарушават принципа на разделение на властите и целят да отслабят президентската институция като балансьор между трите власти", допълни депутатът.



Петров обвини ръководството на парламента, че е разпределило законопроектите не към ресорната комисия за контрол на службите, която се председателства от Златан Златанов от "Възраждане", а към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.



"Златанов ще внесе писмено възражение и председателят на НС Наталия Киселова ще трябва да обясни, отново писмено, защо нарушава разделението на властите", каза още Петров.