след като вчера КС се произнесе, че вече бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото, предаде репортер на "Фокус".
"След като е издаден този едноличен противоконституционен акт на Наталия Киселова, след това е и върнато предложението на президента в президентството", каза депутатът от "Възраждане".
"Топката е в ръцете на президента Радев. Той може и нищо не му пречи да внесе ново предложение за провеждане на референдум. Винаги гражданите трябва да бъдат питани. Ние ще го подкрепим и в комисия, и в пленарна зала. Това е нашата позиция", допълни Петров.
Депутатът призова Киселова да подаде оставка.
"Освен, че Киселова няма да бъде служебен премиер, няма да бъде и Конституционен съдия".
