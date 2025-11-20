ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане": С този бюджет взимате пари от работещите и ги давате на държавата!
Народните представители утре са заложили като първа точка гласуване на държавния бюджет на първо четене.
"Вие с този бюджет ще вземете пари от работещите и ще изгоните бизнеса. Нищо друго няма да направите!", каза още той.
По негови думи управляващите взимат от работещите, за да дават пари на държавата.
