"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
"Правителството е дало разрешение за разполагането на американските военни самолети в София, без да се допита до парламента. Според информация в медиите, на летището има 9 военни самолети-цистерни КС-135, три С-17 и няколко Боинг-747, както и американски военен транспортер С-130 Херкулес, предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции, пристигащ директно от базата Рамщайн в Германия.
Присъствието на тази летателна техника, както и фактът на нейното допускане, предизвиква опасения, притеснения и въпроси в цялото българско общество. Правителството е длъжно да даде отговори на българския народ.
“Възраждане" е категорично против превръщането на България в плацдарм за поредната чужда война. Обществените притеснения са напълно основателни и те се подсилват от факта, че никоя друга съседна държава не е предоставила летище на американците. Турция е близък съюзник на САЩ, но турците вероятно са отказали на Вашингтон летището си в Истанбул! Румъния, която има една от най-големите бази на НАТО в Европа, не дава разрешение за ползване на летищата ѝ! Гърците също са отказали да се ползват техните летища от американски военни самолети!
Техеран издаде официално предупреждение, че всяка държава, която предоставя територията си за подкрепа на агресия срещу Иран, ще се счита за легитимна цел.
Очевидно ни управляват национални предатели и на “Дондуков" 1 и на “Дондуков" 2. Всички бивши и настоящи управляващи търгуват със страната ни и бъдещето на децата ни, Искаме отговори, защото българската земя няма синове, които да проливат кръвта си за чужди войни, няма деца, които да умират в тях. Очакваме незабавни отговори от правителството и мерки по отстраняването на американските самолети от българска територия. ако това не се случи незабавно, призоваваме всички български граждани на масови протести", се казва още в позицията на "Възраждане".
НИМХ предупреди: Снеговалежите продължават и през нощта!
22:51 / 21.02.2026
