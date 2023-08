© Facebook виж галерията Витоша е превърната в гробище за ръждясало старо желязо, изрази възмущението си потребител в социалните мрежи след планинска разходка, забеляза Sofia24.bg. Мъжът пише за окаяното състояние на съоръженията - работят 3 лифта от 12, за изоставените сгради, запустените пътеки и разрухата, в която тъне любимата планина.



Публикуваме поста му без редакторска намеса:



Знаете ли колко други европейски столици имат такава голяма и хубава планина в такава непосредствена близост?



Зиро. Нула.



Няма други такива столици, София е единствената привилегирована. Витоша е най-голямото богатство на града ни, белият ни дроб, перлата в короната, наред с минералните извори.



Но как се отнасяме ние към тази привилегия и какво правим за опазването и разработването на това природно богатство?



Зиро. Нула.



Нищо не правим. Ние не умеем нищо да градим, ние умеем само да рушим. Не, ние и това не можем, рушенето все пак изисква някакво действие, някаква активност – ние оставяме всичко да се руши. Не го поддържаме, не строим нищо ново. Просто го заеВаваме - по стара българска традиция. И така днес Витоша е превърната в гробище за ръждясало старо желязо, в пункт за скрап.



Ако това беше в друга държава, съвсем малко по на запад, София щеше да е първокласен спа и ски курорт и да вади луди пари от туризъм, защото има всички условия и дадености това да се случва. Развитието на планината на софиянци щеше да даде сериозен тласък и на туризма, и на икономиката, и last but not least, на здравето на хората.



Щеше да има няколко работещи лифта, които за нула време да качват туристите от града до планината, да има работещи ски писти и съоръжения, въобще - да има инфраструктура за зимни спортове, тук да се провеждат състезания. Щеше да се намали трафикът на автомобили в планината. Децата масово да се научат да карат ски като в една Словения или Австрия. Хората щяха да имат лесен достъп до планината, защото тя е тяхна, не е на ‘Витоша ски’ или на управата на природен парк Витоша, нито пък е бащиния на Цеко Минев.



Щеше да има добре поддържани пътеки и туристически маршрути. Да има отделни обособени трасета за планинско колоездене.



И щеше да работи панорамният ресторант на Копитото и хората да се снимат с изглед към София.



Вода газим, жадни ходим, хора! Заради чиста глупост и безхаберие.



И всъщност тия неща с инфраструктурата са започнали да се случват лека-полека, според силите и възможностите на втората половина на 20-ти век – 56-та е открит Драгалевският лифт, след него 62-ра Княжевският кабинков, после 83-та Симеоновският, построени са множество лифтове и ски влекове на Витоша. И е заработил ресторантът на Копитото, култово място от моето детство.



Към днешна дата функционира само Симеоновският лифт. За да се качат до Алеко и слязат обратно двама родители с две деца ученици, трябва да платят 70лв.



Събота и неделя Витоша се превръща в един огромен паркинг от двете страни на шосето, като всичкият народ се струпва основно на 2-3 места – Алеко, Златните мостове, Дендрариума.



Да не ви разправям зимата какъв кошмар е с достъпа до планината.



От съществуващите 12 съоръжения днес работят само 3. Отаналите са грозна гледка. Прилагам снимки от нета, ако не сте се качвали скоро.



Толкова мъчно ми стана сега като минахме край Бай Кръстю. Навремето тук по поляните кипеше живот бе, хора, и весела глъчка, и детски смях!



Никой не поддържа пътеките – падат дървета и трупите си седят така, никой не ги реже, туристите ги заобикалят, прескачат, провират се под тях.



И си остават естествено препятствие по пътеката, част от пейзажа.



Някой навремето е изградил канавка около пътеката, но тя не е почиствана от години.



Помощни съоръжения като мостчета, парапети и дървени стъпала са отдавна изгнили и неизползваеми. И е буренясало, и е жабясало и на места все едно си в джунглите на Амазонка. Говорим за основна туристическа пътека, да припомня.



На няколко пъти щяха да ни отнесат колоездачи вчера – с тия споделени маршрути трябва да си отваряш очите и ушите на четири – изникват изведнъж, не спират и ако не успееш да се дръпнеш навреме от пътеката, те отнасят като стой, та гледай, което безспорно си е екстремно преживяване и за едните, и за другите.



Има как всичко това да се промени и да се сложи край на разрухата. Има как да се съвместят чудесно екологическата съобразност и общественият интерес планината да се превърне в привлекателно място за всички. Всичко останало са оправдания.



Не може да няма начин да се преборим с някакви самозвани "еколози“, ако те са проблемът. Само политическа воля трябва, ама и ние като граждани трябва да го поискаме настоятелно.



Вижте хубаво снимките – такава ли искаме да е Витоша? И това ли искаме да оставим на децата ни?



Или напълно ви устройва да си я гледате Витоша и да й се любувате от терасата на апартамента/къщата ви?



След време бъдещите обитатели на тия земи ще направят археологически разкопки (не само на Витоша) и като открият такива артефакти, ще се чудят и гадаят какво ли торнадо и какви ли заметресения, наводнения и прочие природни бедствия са сполетели земите български.



А пък то по-опустошително торнадо от глупостта, некадърността, мързела и безхаберието няма.