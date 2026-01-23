Очаква се в 10.00 часа днес Конституционният съд да се произнесе за оставката на Румен Радев.Процедурата е проста и не изисква изслушване на президента. Ако магистратите приемат оставката, Румен Радев ще бъде освободен от поста на държавен глава, а Илияна Йотова автоматично ще встъпи в длъжност. Така България ще има нов президент.Точно в 16.00 часа Радев ще напусне сградата на президенството и ще бъде символично изпратен на парадния вход от Илияна Йотова.