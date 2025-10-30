ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въвеждат уникални пощенски кодове за всеки имот, куриерските фирми стават по-точни
Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати.
С въвеждането на индивидуален код за всеки имот се очаква значително подобрение в точността на куриерските доставки. Очаква се това да намали загубите на пратки и времето за ориентиране на доставчиците и службите за спешна помощ.
"Традиционните пощенски кодове обединяват множество адреси под един и същ номер, което често води до грешки. Новият модел е създаден така, че всеки отделен обект да разполага със свой уникален код“, обясни пред БНТ Венцислав Трендафилов, главен експерт в "Български пощи“ ЕАД.
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров допълни, че в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес:
"Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут.“
Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри на региона, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. Използваните букви са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.
Кодовете ще съдържат и информация за типа на имота (жилищен или бизнес), както и точните GPS координати. Това ще улесни не само доставчиците, но и навигационните системи, онлайн търговията и административните служби.
"Новата система няма да промени драстично работата на Български пощи, но ще бъде изключително полезна за куриерските компании. Очакваме сериозен напредък в сортирането и навигацията при доставките, особено в т.нар. "последна миля" – последния етап на доставката до клиента“, подчерта Трендафилов.
Инициативата обещава по-точна и ефективна комуникационна инфраструктура – важна стъпка към модернизацията на пощенските и логистични услуги в страната.
