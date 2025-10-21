Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вътрешният министър определи тройното убийство в Бургас като "семейна драма"
Автор: Марияна Стойчева 18:09Коментари (0)68
© Фокус
Винаги е имало инциденти и винаги ще има. За убийството с Бургас ще ви разкаже професионалното ръководство по въпроса – семейна драма.

Това каза вътрешният министър Даниел Митов по отношение на тройното убийство в Бургас. Той бе на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".

''Фокус" припомня, че снощи малко след 4:00 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение, че в частен дом в руенското село Люляково, 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Журналистка попита вътрешния министър за убийство, констатирайки "абсолютна липса на критична реакция в МВР“.

"Какво значи критичното отношение на МВР? Подобен тип инциденти, за съжаление, се случват навсякъде и не могат да бъдат контролирани от МВР“, каза той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: