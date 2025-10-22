Вътрешният министър: Никой няма против миграцията, стига тя да е законна

© От години се говори, че границите на ЕС, особено на тези държави, които граничат с Русия или Беларус изпитват на гърба си инструментализация на миграционните потоци именно от неприятелски за ЕС държави. Това е всеизвестен факт и е хубаво, че му се обръща внимание на европейско и трансатлантическо ниво. Коментира министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



"Борим се съвместно с ЕС и САЩ да направим границите си по-сигурни и да прекратим нелегалната миграция", каза още той.



Дори и тя да не е свързана с директна заплаха или повишаване на престъпността, натоварва социалната система и създава икономически дисбаланси, уточни министърът.



"Никой няма против миграцията, стига тя да е законна", заключи Митов.