В ЕС 14% от учащите в средното професионално образование са в направление "Здраве и социални дейности“. В България делът на приема в направление "Здравеопазване“ е 1%. Същевременно в българската икономика има огромен глад за медицински специалисти по здравни грижи и свързаните с това професии ежегодно са сред първенците в проучванията на потребностите на работодателите. Изводите са на икономистите от ИПИ, цитирани от "Фокус".Въпреки че в здравното направление в професионалните гимназиии към момента има девет възможни професии, през последните години план-приемът се осъществява само в три професии – "Асистент на лекар по дентална медицина“, "Техник по очна оптика“ и "Изпълнител на термални процедури“. Изцяло липсва прием за, например, здравни асистенти, болногледачи, парамедици.В трите здравни професии с все още наличен прием през последните години се обявяват по около 400 места (от над 30 хиляди общо в професионалното образование всяка година). Половината от тях са за изпълнители на термални процедури. Работните места, където изпълнителите на термални процедури могат да се реализират, са болници за рехабилитация, балнеоцентрове, СПА хотели, СПА центрове, уелнес центрове и други. Техници по очна оптика пък традиционно са по една паралелка в столицата и във Варна. За асистенти на лекари по дентална медицина план-приемът обикновено е за намалени паралелки (от по 13 броя). Изключително важно е да се отбележи, че няма прием на нито един ученик в нито една от здравните професии в дуалната форма на обучение (образование чрез работа). И като цяло в страната дуалната форма не е силно застъпена – едва 9% от приема през настоящата учебна година – но в направлението на здравеопазването буди недоумение тоталната му липса, предвид че приемът на изпълнителите на термални процедури, например, обикновено съвпада с районите, в които има успешно работещи балнео- и СПА центрове; зъболекари, впрочем, има навсякъде.Данните на местно ниво показват, че професионално средно образование в направлението на здравеопазването се предлага в около половината области в България. Най-голяма е бройката – 78 ученици – в столицата, следвана от тази в Бургас и Варна – по 52 ученици. И в трите области обаче това е под 2% от общия прием в професионалните гимназии. В 13 области изобщо няма такъв прием – основно около столицата и в Североизточна България.От следващата учебна година професионалното средно образование ще предлага само шест възможности за професии в направление "Здравеопазване". Отпадат професиите "Техник по ортопедична техника“ и "Техник на слухови апарати“ в ПН "Медицинска диагностика и лечебни технологии“, както и "Болногледач“ в ПН "Здравни грижи“. Изобщо не се предвижда да се добавят разпространени в ЕС здравни професии от професионалното образование като например помощник-медицинска сестра, помощник на фармацевт, санитар, лабораторен техник и много други така нужни специалисти на здравеопазването в България.