|Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
Събитието започна от 17:30 ч. с начална точка на протеста - площада пред Министерство на здравеопазването. По-късно се очаква да премине в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където и да завърши.
Като мотив за организираният протест от инициативния комитет "Бъдеще в България" посочват, че търпението към институциите вече се изчерпа: "Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага".
Припомняме, че по-рано миналата седмица по време на парламентарен контрол
депутатът Асен Василев сподели, че сумата необходима за увеличение все пак може да бъде покрита: "От ПП поискахме данните от МЗ от болниците за заплащането и направихме изчисления за това какви средства са необходими, за да може да се достигнат нивата от 150% от средната работна заплата за лекарите като минимална заплата и 125% за всички други медицински специалисти. Сумата е 240 млн. лв. на година или 20 млн. лв. на месец. Увеличението, което се очаква в бюджета на НЗОК между 2025 и 2026 е над 1 млрд. лева. Тоест спокойно тази сума може да бъде покрита от увеличението, което ще дойде от допълнителните средства, които НЗОК ще събере от всички български граждани като здравни осигуровки".
И допълни: "За да се случи това обаче трябва да е прието законодателството преди вие да внесете бюджета в НС, а срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври".
Малко преди това обаче парламентарната здравна комисия удължи срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти. Срокът е продължен максимално също до 31 октомври.
