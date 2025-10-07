Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
Автор: Велизара Ангелова 18:56Коментари (0)72
© Фокус
виж галерията
Въпреки лошото време, десетки млади лекари се събраха, за да изкажат своите искания. Те настояват основната им брутна заплата да бъде 3,5 пъти от минималната за страната, а медицинските сестри, рехабилитаторите и лекарските асистенти – 150% от средното възнаграждение за страната.

Събитието започна от 17:30 ч. с начална точка на протеста - площада пред Министерство на здравеопазването. По-късно се очаква да премине в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където и да завърши. 

Като мотив за организираният протест от инициативния комитет "Бъдеще в България" посочват, че търпението към институциите вече се изчерпа: "Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага".

Припомняме, че по-рано миналата седмица по време на парламентарен контрол 

 депутатът Асен Василев сподели, че сумата необходима за увеличение все пак може да бъде покрита: "От ПП поискахме данните от МЗ от болниците за заплащането и направихме изчисления за това какви средства са необходими, за да може да се достигнат нивата от 150% от средната работна заплата за лекарите като минимална заплата и 125% за всички други медицински специалисти. Сумата е 240 млн. лв. на година или 20 млн. лв. на месец. Увеличението, което се очаква в бюджета на НЗОК между 2025 и 2026 е над 1 млрд. лева. Тоест спокойно тази сума може да бъде покрита от увеличението, което ще дойде от допълнителните средства, които НЗОК ще събере от всички български граждани като здравни осигуровки".

И допълни: "За да се случи това обаче трябва да е прието законодателството преди вие да внесете бюджета в НС, а срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври".

Малко преди това обаче парламентарната здравна комисия удължи срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти. Срокът е продължен максимално също до 31 октомври.

Още по темата: общо новини по темата: 77
07.10.2025 »
07.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: