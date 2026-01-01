ЗАРЕЖДАНЕ...
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
"По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата "ЕВРО“ е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в Европейския съюз, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци", съобщават от Министерството.
От Външно министерство уточняват, че с въвеждането на еврото България:
– затвърждава мястото си в сърцето на ЕС
– улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите
– допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономика
Еврото вече носи и българския знак – кирилицата.
Европа говори, пише и плаща на български.
