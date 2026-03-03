Надежда Нейнски и министъра на външните работи на Република Гърция Йоргос Герапетритис, в който те обсъдиха актуалната ситуация в региона на Близкия изток.
Двамата министри изразиха сериозна загриженост от развитието на обстановката и потенциалните рискове за сигурността на гражданите на техните държави. Бяха обсъдени възможностите за координирани и съвместни действия по евакуация на български и гръцки граждани от засегнатите райони. В този контекст министър Герапетритис предложи български граждани, намиращи се в Оман, да могат да се възползват от евакуационен полет, организиран от гръцката държава, който предстои да бъде осъществен в рамките на следващия ден.
От гръцка страна беше изразена готовност за съдействие и в бъдещи усилия по евакуация на български граждани от региона на Близкия изток.
