Проведен бе телефонен разговор между министъра на външните работи на Република България Надежда Нейнски и министъра на външните работи на Република Гърция Йоргос Герапетритис, в който те обсъдиха актуалната ситуация в региона на Близкия изток.

Двамата министри изразиха сериозна загриженост от развитието на обстановката и потенциалните рискове за сигурността на гражданите на техните държави. Бяха обсъдени възможностите за координирани и съвместни действия по евакуация на български и гръцки граждани от засегнатите райони. В този контекст министър Герапетритис предложи български граждани, намиращи се в Оман, да могат да се възползват от евакуационен полет, организиран от гръцката държава, който предстои да бъде осъществен в рамките на следващия ден.

От гръцка страна беше изразена готовност за съдействие и в бъдещи усилия по евакуация на български граждани от региона на Близкия изток.