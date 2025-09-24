Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Външният министър: Любомир Киров има издаден български паспорт, може свободно да напусне Украйна
Автор: Лора Димитрова 19:21Коментари (0)42
©
В работата си ние целим ефективност, а не публичност. Към настоящият момент Любомир Киров има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Това заяви българският външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на "Фокус".

"В такива ситуации, колкото по умерени са реакциите, толкова повече добавена стойност има. Ако искаме да свършим работата, трябва да се свърши, вместо да вдигаме шум. Това, което към настоящия момент е сторено, смятам, че дава достатъчно основание да се каже, че България и всички български институции работят в правилната посока", коментира още той.

Още по темата: общо новини по темата: 6
24.09.2025 "Възраждане": Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта
23.09.2025 Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна 
23.09.2025 Бащата на Любомир Киров: Отвлякоха го пред къщата на майка му
23.09.2025 Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със
Зеленски 
23.09.2025 Георг Георгиев: Държим връзка с близките на Любомир Киров, ще направим каквото е възможно 
23.09.2025 МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му влиза и мобилизация






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Пенсионната реформа
България в еврозоната
Бюджет 2026
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: