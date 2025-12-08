Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Промените в образователната част на бюджета са минимални. Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал - това е новото в Бюджет 2026. Това каза пред журналисти в Пазарджик просветният министър Красимир Вълчев.

За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не предполагат  голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови нямаме средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата" , каза още Вълчев. 

"Възнагражденията на учителите не са толкова високи, макар да се спекулира, че е така", каза още той.