Вълчев потвърди: Няма нарушения в "Малко българско училище в Чикаго"
На 12 декември 2025 г. Управителният съвет на "Малко българско училище в Чикаго“ проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министъра Наталия Михалевска, посветена възстановяването на училището в списъка на подкрепяните от българската държава неделни училища в чужбина.
ФОКУС припомня, че субсидията на училището бе спряна заради твърдения, че неделното училище е обект на уронващи престижа и авторитета действия.
На 12 декември по време на съвместната среща на МОН и организацията, министър Вълчев потвърждава, че отклонения няма по време на съвместната среща на МОН и организацията.
В рамките на разговора бяха ясно очертани стъпките, които следва да бъдат предприети за възстановяване на статута на училището и на държавното му финансиране. Министерството заяви готовност да съдейства за този процес, включително чрез координация с Министерството на външните работи, при осигурена възможност за контрол върху дейността на училището съгласно действащата нормативна уредба.
От своя страна Управителният съвет на "Малко българско училище в Чикаго“ потвърди готовността си за открит, честен и добронамерен диалог с българските институции и подчерта, че достъпът до училището никога не е бил отказван на представители на българската държава, както и че тази практика ще продължи и занапред.
В изпълнение на договореното, на 16 декември 2025 г. училището изпрати до Министерството на образованието и науката необходимите документи.
"Малко българско училище в Чикаго“ заявява пълната си готовност за съдействие на българската държава за извършването на всички действия, необходими за възстановяването на училището в списъка на МОН.
Ръководството на училището разглежда този процес като естествена стъпка към възстановяване на нормалния институционален диалог, основан на прозрачност, доверие и професионално сътрудничество, в интерес на българските деца, техните семейства и дългогодишната образователна мисия на училището.
