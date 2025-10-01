ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят мотивация да учат математика
По думите му тази година имаме 36% повече медицински сестри, след като са били освободени от такси. Най-голям недостиг остава при математиката и химията.
Вълчев прогнозира през следващите две години да има повече кандидат-студенти.
"Мерките (бел. от ред.: на Министерство на образованието) към днешна дата дават ефект. Те не е достатъчни, но за нас най-важното е да осигурим секторите с голяма обществена значимост. Най-важното е да има лекари, медицински сестри, учители, инженери. Разбира се, останалите професии също са важни", каза още той.
Според образователия министър, проблемите идват от прогимназия, когато много ученици губят мотивация да учат математика.
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
