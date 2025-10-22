ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища
"Няма да слагаме металдетектори във всички училища", каза още просветният министър.
“Ние като общество разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията", обясни Вълчев.
"Факт е, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават", добави той.
"Учителят има трудна задача и влиза в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Аз бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш възможно най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие. В тинейджърска възраст развитието на един младеж е такова, че той се развива повече физически, отколкото частта на мозъка му засягаща рационалността", обясни министърът.
Формирането на нагласи не гарантира, че всяко едно дете ще може противодейства на случаите на насилие. Според министър Вълчев отговорността е споделена и с родителите.
"Със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици", добави още Вълчев.
По думите му става ясно, че има много мерки, които са в системата, финансират се проекти, има механизъм за реакция при агресия и веднага се активира съответният екип. "Но всички тези действия са последващи, въпросът е в претенцията, а тя в по-голяма степен е в това да възпитаваме децата си", добави той.
