|Вълчев: НВО по математика измерва интелигентност, няма да направи частните уроци по-рентабилни
"Няма да се изисква наизустяване на формули", категоричен е той.
"Целта е учениците да могат да решават практически задачи. Това, което им създава трудност, е трансформирането на реална ситуация в математическа задача. Ще се изискват базови понятия – например да разбират какво е ват или волт. Задачите може да включват изчисляване на мощност, но без да е необходимо да помнят физически формули", обясни Вълчев.
По думите му, вече са публикувани примерни варианти.
Вълчев заяви, че що се отнася до частните уроци, има две основни причини за тяхната популярност:
Част от родителите искат да осигурят предимство на децата си при Националното външно оценяване.
Натрупаните дефицити вследствие на невъзможността учебният материал да бъде ефективно усвоен.
"Този изпит обаче няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото ще измерва интелигентност и способност за прилагане на знания, а не заучаване на готови формули и отговори", каза още той.
